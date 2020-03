Raggi: “Stiamo affrontando questa emergenza tutti insieme”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Stiamo affrontando questa emergenza tutti insieme, con responsabilità e coraggio. La nostra Amministrazione sta lavorando a una serie di interventi per aiutare tutti i cittadini, in particolare famiglie e imprese economicamente colpite dalla situazione legata al coronavirus. Con la Giunta abbiamo adottato una serie di misure che vengono incontro ai bisogni delle famiglie e delle attività produttive.

Abbiamo disposto l’annullamento del versamento delle rette per gli asili nido, per tutte le mense scolastiche – di scuole dell’infanzia, elementari e medie – e per il trasporto degli alunni, per tutto il periodo di chiusura dovuto all’emergenza Covid-19.

Abbiamo immediatamente aperto un tavolo con tutte le categorie produttive della città, avviando un confronto per esaminare e monitorare insieme l’andamento dell’impatto economico che l’emergenza sanitaria sta determinando.