Latina, rimodulazione del trasporto pubblico locale

In seguito all’emergenza legata al contenimento del coronavirus e in ottemperanza con le linee guida indicate dall’ordinanza n. Z00007 emessa ieri dalla Regione Lazio, CSC Mobilità ha eseguito una rimodulazione del servizio di trasporto pubblico locale che sarà effettiva a partire dalla giornata di domani, sabato 14 marzo 2020.

Verranno garantite le linee dirette a ospedali e centri sanitari, le linee utilizzate dai pendolari, le linee dirette alla stazione, agli insediamenti produttivi e ai centri per la vendita di derrate alimentari posti sulle principali direttrici (Via Piave, Via Epitaffio, Via Don Torello, Via del Lido).

Durante i festivi verranno garantiti dalle 7:00 alle 21:00 solo i collegamenti Stazione FS – Autolinee – Ospedale.

La riorganizzazione del servizio e del piano di rete di TPL è stata calibrata sulle tratte per le quali si registra il maggior numero di utenti che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro. In ottemperanza alle indicazioni contenute nell’ordinanza regionale, allo scopo di consentire più superficie utile tra passeggeri e nel contempo di garantire più protezione agli autisti, il servizio verrà svolto solo con vetture da 12 metri dotate di cabina chiusa per l’autista. Verranno comunque interdetti i primi posti e segnalate le distanze minime consentite tra autista e utente. Al fine di consentire il transito dei mezzi da 12 metri alcune linee subiranno variazioni di percorso.

In linea con quanto indicato nell’ordinanza regionale l’accesso al mezzo sarà inoltre consentito solo dalle porte posteriori.

CSC Mobilità ha provveduto ad interrompere la controlleria a bordo e a sospendere il servizio alle 21 (orario di partenza dell’ultima corsa). Continuano, quotidianamente, le attività di igienizzazione approfondita dei mezzi. Compatibilmente con il tempo a disposizione tra un servizio e l’altro, le vetture in sosta nel deposito saranno igienizzate prima di riprendere la marcia.