Raggi: “Proseguono in tutta Roma, dal centro alla periferia, le operazioni di pulizia e sfalcio delle aree verdi”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Proseguono in tutta Roma, dal centro alla periferia, le operazioni di pulizia e sfalcio delle aree verdi. In queste foto voglio mostrarvi alcuni interventi realizzati negli ultimi giorni dal nostro Servizio Giardini per migliorare le condizioni dei parchi più frequentati dai cittadini.

Riqualificazione dell’area

Nel V Municipio, gli operatori sono intervenuti in via Giovan Battista Valente per riqualificare un’area a ridosso dell’Istituto Comprensivo, molto frequentata dai bambini. Altre operazioni di pulizia, sfalcio e bonifica hanno interessato Parco Taverna (nel V Municipio), piazza Lotto (VIII Municipio), piazza dei Consoli (VII Municipio), il Parco della Romanina (VII Municipio), il Parco del Torrione Prenestino (VI Municipio) e il Parco Talenti (III Municipio). In piazza Antonio Meucci, nel cuore del quartiere Portuense, lunedì 17 febbraio abbiamo dato il via ad un maxi-intervento di potatura (39 platani, 28 lecci e 3 pini) che si è concluso ieri pomeriggio e che i residenti attendevano da ben 9 anni.

Lavoro prezioso

Il lavoro dei nostri giardinieri, come vedete, è prezioso. Per valorizzarlo, stiamo assumendo nuovo personale in modo trasparente e recentemente, con l’assessora Laura Fiorini, sono stata nei Giardini Segreti a Villa Borghese, per portare il mio saluto ai 55 nuovi giardinieri già attivi nella nostra città. A loro va il mio grazie.