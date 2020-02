Raggi: “A Roma c’è una guerra dei rifiuti”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

A Roma c’è una guerra dei rifiuti che va avanti, il cui obiettivo è mettere in difficoltà un intero sistema. A farne spesso le spese sono anche aziende e strutture che lavorano nel settore del riciclo della carta. Un incendio di grandi dimensioni, proprio in queste ore, ha coinvolto una ditta che opera in via di Falcognana, nel IX Municipio.