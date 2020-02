Raggi: “Vanno avanti i lavori nella Galleria Giovanni XXIII”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Insieme all’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo siamo state sul cantiere, che procede secondo i tempi stabiliti e che ripristinerà le condizioni di sicurezza per tutti gli automobilisti che ogni giorno percorrono il tunnel.

Vanno avanti i lavori nella Galleria Giovanni XXIII, una delle gallerie urbane più lunghe d’Europa, che collega via del Foro Italico al policlinico Gemelli, nell’area nord della città.

Sono interventi molto importanti perché stiamo riqualificando completamente i circa 3 km di asfalto sul tratto in direzione dell’ospedale Gemelli, le barriere di sicurezza danneggiate dai numerosi incidenti, i pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità e la segnaletica stradale. Una manutenzione che non era stata mai fatta da 16 anni.

Sono terminate le operazioni di pulizia sui pannelli, di ricollocazione dei tombini sul corretto livello della strada e di rimozione del vecchio strato di asfalto. Nei prossimi giorni stenderemo il nuovo manto stradale e posizioneremo la segnaletica provvisoria, per consentire la riapertura al traffico della galleria.