Bretella Cisterna-Valmontone: il sindaco Carturan ricevuto al MIT

Il Sindaco Carturan continua la battaglia per la realizzazione della bretella Cisterna-Valmontone. Dopo il proficuo incontro del 22 gennaio scorso presso la Regione Lazio, ieri il Primo cittadino di Cisterna è stato ricevuto nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La delegazione cisternese, composta anche dall’assessore all’Urbanistica Renato Campoli e dal Dirigente Luca De Vincenti, ha incontrato il Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Mit, il professor Giuseppe Catalano, per analizzare la situazione della realizzazione della grande opera, già prevista dalle delibere Cipe relative alla Roma-Latina come autostrada a pedaggio.

Anni di contenzioso

Come è noto, l’iter realizzativo del collegamento viario è fermo da alcuni anni in conseguenza del contezioso insorto dopo la conclusione delle procedure di gara tutt’ora in corso ma sembra che la situazione si stia lentamente sbloccando.

Il Ministero guidato da Paola De Micheli infatti attribuisce alla realizzazione sia dell’Autostrada Roma-Latina che della bretella Cisterna-Valmontone una grande importanza strategica e per accelerarne la realizzazione, ha costituito subito dopo l’insediamento (nel mese di ottobre) uno specifico gruppo di lavoro al quale partecipano le strutture ministeriali competenti, Autostrade per il Lazio e la Regione Lazio.

A breve la conclusione dei lavori

Secondo quanto emerso dalla riunione, il tavolo tecnico concluderà a breve i suoi lavori consentendo alla Ministra di assumere, d’intesa con la Regione Lazio, le decisioni relative agli aspetti progettuali, economici e procedurali che consentano il tempestivo avvio della realizzazione dell’opera preservando le attuali autorizzazioni acquisite.

Così il sindaco

“Occorre accelerare su questo tema – commenta Mauro Carturan – sia la Regione Lazio che il Ministero ci confermano la loro volontà di andare avanti spediti nelle procedure di realizzazione dell’opera ma il territorio non può aspettare altri 10 anni. Sono i nostri imprenditori che ce lo chiedono con forza, quindi la nostra economia e i nostri giovani che faticano a trovare un posto di lavoro. Il futuro purtroppo non aspetta nessuno e quello del nostro territorio passa per la bretella Cisterna-Valmontone. Ringrazio la ministra De Micheli ed il Professor Catalano per la disponibilità, a loro abbiamo presentato anche altri progetti per migliorare la sicurezza delle nostre strade ed il decoro delle nostre periferie che spero vengano finanziati al più presto”.