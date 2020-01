Raggi: “Lavoriamo per restituire ai cittadini ed ai turisti aree verdi riqualificate”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ieri sono stata nei giardini di via Carlo Felice, a ridosso delle Mura Aureliane, per raccontarvi quello che stiamo facendo. Vi do una buona notizia: l’intervento di riqualificazione all’interno del parco è quasi ultimato.

È stata rifatta interamente la staccionata in legno, la scala in peperino è stata consolidata e messa in sicurezza mentre diversi spazi verdi sono stati ripristinati.