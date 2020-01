Raggi: “Lavori iniziati in Via del Gianicolo, angolo Salita S.Onofrio”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Quelli che vedete in foto sono i lavori iniziati in Via del Gianicolo, angolo Salita S.Onofrio, a due passi dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. La fermata bus sarà completamente rifatta. Interventi come questo migliorano la vita di chi ogni giorno utilizza i mezzi pubblici per andare al lavoro, a scuola o per qualsiasi altro spostamento.