L’elogio della Raggi

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Bilanci approvati in tempo e nuovi investimenti da oltre un miliardo di euro per opere e infrastrutture. Lotta all’evasione e una più efficiente gestione delle entrate. Abbiamo ridotto i debiti ereditati dal passato e messo in sicurezza i conti. Stiamo risanando e rilanciando le principali aziende di Roma Capitale. Questi sono solo alcuni dei principali risultati raggiunti nella gestione del bilancio del Campidoglio e delle società partecipate.