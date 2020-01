Raggi: “Nuove attività dedicate ai più piccoli stanno per partire alla Casina di Raffaello”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Questo weekend sarà inaugurata la sala lettura dedicata a questi animali. Per l’occasione sia sabato 18 che domenica 19 gli ospiti della lettura animata delle 17:30 troveranno anche una merenda e la possibilità di vedere subito dopo il film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” con biglietto ridotto al Cinema dei Piccoli.

Nuove attività dedicate ai più piccoli stanno per partire alla Casina di Raffaello, lo spazio ludico-educativo dentro Villa Borghese. Appuntamenti speciali riguarderanno questa volta il mondo degli orsi.

Il 14 febbraio, poi, un esperto zoologo sarà alla Casina per raccontare alle 17:30 le caratteristiche e le abitudini di vita degli orsi.

Letture dei libri dedicati a orsi ‘famosi’ come Winnie Pooh e Baloo animeranno la sala del piano superiore della Casina, mentre negli altri spazi i bambini potranno imparare a realizzare un orso di pezza con le proprie mani, sperimentarsi in pitture con le dita e partecipare, fino al 16 febbraio, ad altri laboratori dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni ma anche anche ai piccolissimi dai 24 ai 36 mesi di età.

Il programma completo è su www.casinadiraffaello.it.

Ringrazio tutti coloro che contribuiscono ogni giorno ad animare la Casina. Lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, è infatti pensato per offrire occasioni di stimolo, riflessione, socializzazione e sperimentazione attraverso laboratori ludico-educativi pensati espressamente per i più piccoli.