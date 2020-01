Raggi: “Abbiamo tutelato i dipendenti di Roma Multiservizi”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Siamo andati avanti per la nostra strada nonostante i ricorsi e le polemiche di chi, negli anni, ha provato a strumentalizzare i lavoratori. In un colpo solo salvaguardiamo i livelli occupazionali e gettiamo le basi per la creazione di un’azienda più efficiente che offra migliori servizi ai cittadini. Ringrazio i dipendenti di Roma Multiservizi per l’impegno che hanno sempre garantito. Siamo al loro fianco.