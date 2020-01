Polfer Cassino: cittadino indiano denunciato in stato di libertà per minacce e violenza a Pubblico Ufficiale

Un cittadino indiano di 49 anni è stato denunciato in stato di libertà per minacce e violenza a pubblico Ufficiale e rifiuto di generalità dagli Agenti della Polizia Ferroviaria di Cassino.

Il capotreno di un treno regionale proveniente da Campobasso e diretto a Roma Termini, ha richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria di Cassino per la presenza a bordo di un uomo privo di titolo di viaggio che infastidiva gli altri viaggiatori.

Rifiuto alla richiesta

All’arrivo del treno in stazione, gli Agenti lo hanno individuato e alla richiesta di esibire i documenti di identità, l’uomo si è rifiutato iniziando ad inveire contro i Poliziotti, passando dagli insulti verbali a veri e propri scatti di ira tali da mettere in pericolo la sua stessa incolumità essendo vicino ai binari; l’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici del Posto di Polizia Ferroviaria dove dopo aver effettuato gli accertamenti sulla sua identità è stato denunciato in stato di libertà.