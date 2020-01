Raggi: “Una fermata della metro C nel cuore di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Una fermata della metro C nel cuore di Roma: a piazza Venezia sorgerà un’altra “stazione museo” della terza linea metropolitana della città, dopo quella di San Giovanni. Per poterla realizzare servono indagini accurate alla scoperta del sottosuolo e oggi è stata completata la consegna delle aree di cantiere al consorzio Metro C.