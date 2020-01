Raggi: “Manutenzioni nel tratto tra la fermata metro e l’ospedale Sandro Pertini”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Fango, foglie e rifiuti di ogni genere. Accumulati per anni e rimasti lì a formare un “tappo” che ostruiva l’acqua quando pioveva. Ecco cosa hanno trovato gli operai che hanno pulito caditoie e tombini su via dei Monti Tiburtini.

La ditta che esegue manutenzioni è intervenuta nel tratto tra la fermata metro e l’ospedale Sandro Pertini, in entrambe le direzioni. Queste operazioni non venivano eseguite da molto tempo.

Oltre alla bonifica delle caditoie, stiamo riqualificando le strade della zona: una di queste è via Filippo Fiorentini, nel tratto tra via Alberto Bergamini e via Tiburtina. Un’arteria di traffico che aveva bisogno di un restyling da molti anni e che ora si aggiunge alle altre #StradeNuove della città.