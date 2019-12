Magia per le festività natalizie a Parma con il Circo di Mosca

Brillante e magico, sulla scia del successo per le festività natalizie il Circo di Mosca è a Parma dal 25 dicembre al 12 gennaio, con un super show dal titolo “Gravity”. Un team pronto a garantire grandi emozioni da vivere, per trascorrere le festività e poter festeggiare il Capodanno nello chapiteau del circo con gli artisti.

Acclamato all’estero

Dopo il tour internazionale, torna in Italia dall’Ungheria, il circo diretto da Larry Rossante con un cast d’eccellenze

internazionali, per sfidare le leggi gravitazionali, con voli pindarici ed acrobazie estreme.

Il confortevole ed elegante chapiteau è pronto ad accogliervi e stazionerà nei pressi del centro commerciale Parma Retail (strada Burla). In programma i seguenti spettacoli: sabato, domenica e festivi due spettacoli, ore 16.30 e 18.45; gli altri giorni unico spettacolo, ore 17.00; 7 e 8 gennaio chiuso per

riposo.

Il Natale

Per il 25 dicembre, in occasione del debutto, promo da 8 euro. Inoltre sarà possibile festeggiare il Capodanno al circo con “Il Veglionissimo”, una grande festa con buffet e dj, per info contattare il numero 389 0478705.

L’incantevole show è pervaso dall’allegra e colorata presenza del clown Yoyo, sarà impossibile resistere al suo humor. Attrazioni ad alto carico emozionale, in pista al cavo d’acciaio l’equilibrista Claudio Bellucci; i cavalli in libertà di Ivette De Rocchi, vincitrice del Festival del Circo di Mosca; il lanciatore di coltelli su bersaglio umano, esibizione del duo Niuman, protagonisti della

trasmissione “Tu Si Que Vales” in onda su Canale 5; l’abile giocoliere Warren con le sue palline volanti; l’equilibrista e verticalista Erik dell’Accademia Circense. Volteggiano le acrobate dell’aria, sono le Sisters Seyla ed Iglys ai

essuti aerei ed ancora grande stupore con le grandi illusioni di Larry Rossante.

Atmosfera magica e puro divertimento

Tra colori e luci, ecco gli animali esotici di Mario Bellucci e per incantarvi ancora, la magia delle ombre

cinesi e tanto altro da scoprire, per poi vivere insieme il gran finale con tutti gli artisti.