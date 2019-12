Raggi: “Una vittoria per tutti!”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oggi ho incontrato gli operai di Industria Italiana Autobus, nello stabilimento di Flumeri in provincia di Avellino. Qui saranno costruiti i nuovi bus per Roma. Dopo Atac riparte così il lavoro anche in quest’azienda. Molti di questi lavoratori, infatti, sono rientrati in fabbrica dalla cassa integrazione proprio grazie agli ordini della nostra amministrazione.