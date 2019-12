Istat, indagine sulle condizioni di vita degli italiani

La prima indagine campionaria sulle famiglie “Reddito e condizioni di vita” risale alla fine dell’anno 2004. La sua istituzione è dettata dal Regolamento dell’Unione Europea (n° 177/2003) che definisce il progetto EU-SILC (European Statistics on Income and Living Conditions).

I risultati di questa indagine confluiscono nei rapporti periodici dell’Unione Europea sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi dell’Unione. L’obiettivo prioritario dell’indagine è di fornire, tramite definizioni e metodi armonizzati, dati comparabili, sia a livello trasversale che longitudinale, per l’analisi della distribuzione dei redditi, del benessere e della qualità della vita delle famiglie e delle politiche economiche e sociali adottate a livello nazionale e/o europeo.

A partire dal 2011

I dati di reddito fanno riferimento all’anno solare precedente quello della rilevazione, mentre i dati sulle condizioni di vita delle famiglie si riferiscono alla situazione rilevata al momento dell’intervista. A partire dall’edizione 2011, l’indagine è svolta secondo la nuova modalità di rilevazione in tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), realizzata nell’ottica di miglioramento della qualità del dato.

L’edizione 2014 contiene i coefficienti di riporto all’universo rivisti a seguito della revisione post-censuaria delle popolazioni di riferimento. Tale revisione verrà a breve estesa a tutte le precedenti edizioni. Per consentire il confronto con la base dati dell’anno precedente, viene contestualmente rilasciata la nuova edizione 2013 contenente l’aggiornamento degli stessi coefficienti.

Note

In data 6 dicembre 2019, in seguito all’aggiornamento del sistema di coefficienti di riporto all’universo per effetto della revisione post-censuaria delle popolazioni di riferimento, si rilascia una nuova versione dei file standard relativi agli anni 2004-2008. Il presente rilascio recepisce, inoltre, diverse revisioni minori. Il dettaglio delle modifiche e delle revisioni è riportato nella nota d’accompagno allegata ai metadati di ciascun anno.

In data 7 novembre 2019 viene rilasciata una nuova versione dei file standard relativi agli anni 2009-2013, in seguito all’aggiornamento del sistema di coefficienti di riporto all’universo per effetto della revisione post-censuaria delle popolazioni di riferimento. Il presente rilascio recepisce, inoltre, alcune revisioni minori. Il dettaglio delle modifiche e delle revisioni è riportato nella nota d’accompagno allegata ai metadati di ciascun anno.

In data 31 marzo 2017 viene rilasciata una versione aggiornata del file standard Eu-Silc 2014 Cross section con modifiche che hanno riguardato i file H e P.

Per ottenere tali file è necessaria la registrazione al Contact centre. Una volta effettuata la registrazione, o se utenti già registrati, la richiesta deve essere formulata selezionando l’area “Collezioni campionarie di dati elementari (file standard)” e compilando il modulo on-line.