Roma, Natale al Bioparco: l’8 dicembre ‘gadget day’ e Centro invernale

Le festività natalizie si aprono al Bioparco domenica 8 dicembre con una giornata speciale in cui tutti i bambini potranno scartare un regalo in anticipo, riceveranno infatti dei gadget in omaggio.

Il programma prevede una serie di attività: la visita guidata tematica Animali sotto zero: un Natale alla scoperta delle specie che sopravvivono al freddo (partenze dalle ore dalle 10.30 alle 14.45) per scoprire, in compagnia di un esperto naturalista, gli adattamenti delle specie animali che vivono in habitat estremi, dove la temperatura scende di molti gradi sotto lo zero. Durante il percorso si farà visita a: civette delle nevi, leopardi iraniani, foche grigie, tigri, orsi bruni, cammelli della Battriana: si scopriranno i vantaggi dell’ibernazione o di orecchie piccole e zampe corte, come l’importanza di possedere molto grasso.

Gli eventi

Al Rettilario, dalle 11.00 alle 12.00 i keeper saranno a disposizione dei visitatori per spiegare le numerose e variegate forme di alimentazione dei rettili e anfibi ospiti al Bioparco. Si potrà inoltre assistere al pasto di iguane, testuggini e altri animali. Dalle 14.00 alle 15.00 i guardiani organizzeranno un incontro ravvicinato e senza barriere con alcuni serpenti, anfibi, sauri e testuggini per raccontare in presa diretta le particolarità di questi affascinanti animali.

Alle 11.15 presso l’area dei lemuri catta i bambini potranno partecipare all’attività ‘piccoli keeper crescono’, per aiutare i guardiani a preparare un pasto speciale per i lemuri.

Alle 12.00 i bambini potranno dara da mangiare all’elefante Sofia, in compagnia del personale zoologico che svelerà tutti i segreti dei pachidermi.

Per tutto il giorno inoltre si terranno gli appuntamenti con gli Tu x Tu a tema ‘Animali e pregiudizi’, per vivere l’emozione del contatto con blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e altri animali di cui spesso si ha paura o che suscitano ribrezzo, ma importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente naturale.

Il centro invernale

In occasione delle vacanze natalizie, al Bioparco apre il centro invernale, che si svolgerà dal 23 dicembre al 3 gennaio nelle giornate: lunedì 23, martedì 24 e lunedì 30 dicembre 2019; giovedì 2 e 3 venerdì gennaio 2020. Il centro ricreativo invernale è rivolto ai bambini dai 4 ai 12 anni e avrà luogo dalle ore 8.30 alle 16.00.

Il tema di quest’anno è: ‘animali estremi, un inverno bestiale’

Maggiori info e iscrizioni: Associazione Il Flauto Magico Tel. 06.5816816 – www.ilflautomagico.net