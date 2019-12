Frosinone, partono i contributi per gli affitti

L’ufficio Welfare del Comune di Frosinone rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (annualità 2019). L’amministrazione Ottaviani cerca, in tal modo, di fornire un ulteriore incentivo e sostegno ai cittadini, soprattutto per le situazioni familiari nelle quali possono mostrarsi maggiori criticità sociali.

Le domande possono essere presentate fino al 30 gennaio 2020.