Raggi: “Roma ospiterà nel 2022 la 35esima edizione dei Campionati Europei di nuoto”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Roma ospiterà nel 2022 la 35esima edizione dei Campionati Europei di nuoto! È una gran bella notizia per la città e l’Italia.

Roma ancora una volta vince e si conferma protagonista internazionale dello sport. Pensate, i campionati europei torneranno in Italia dopo l’edizione del 1983. Ad agosto 2022 arriveranno nella Città Eterna 1.500 atleti di tutta Europa per sfidarsi in appassionanti competizioni.