Raggi: “Una bella notizia per i cittadini del quartiere Casal Monastero”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

I mercati sono veri e propri spazi vitali, il cuore pulsante dei quartieri, punti di riferimento per chi abita il territorio. Stiamo lavorando su tutte le periferie per rilanciarli non solo per i commercianti ma anche per i cittadini, con investimenti importanti in tutta la città. È un impegno che questa Amministrazione sta portando avanti con serietà e coerenza.