La Raggi sull’abbandono di Cgil, Cisl e Uil al tavolo sulle problematiche cittadine

Così il primo cittadino sulla sua pagina Facebook:

Avevo convocato i sindacati confederali per incontrarli oggi e affrontare insieme a loro i principali temi strategici della città. Ritenevo importante riannodare i fili del dialogo, anche dopo lo sciopero generale dello scorso 25 ottobre. Purtroppo però Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno abbandonato il campidoglio ancora prima di sedersi al tavolo. Ci hanno spiegato di non voler sedere accanto all’Usb.

Credo che queste beghe tra organizzazioni sindacali, dettate da vecchie logiche e rancori, interessino poco o nulla ai cittadini. Occorre senso di responsabilità, mettere da parte polemiche che in pochi capiscono e concentrarsi sui problemi da risolvere. Bisogna confrontarsi su come tutelare i lavoratori e rafforzare i servizi per i cittadini.