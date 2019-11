Maltempo, Frosinone: chiusi i sottopassi

Chiusi i sottopassi

La Protezione civile di Frosinone, in via precauzionale, a causa del maltempo in corso sul territorio del Comune, comunica che saranno chiusi i seguenti sottopassi: via G. Pasta (che collega via Pier Luigi da Palestrina e corso Lazio); via Vivaldi (zona san Giuliano); viale Volsci (ex Monti Lepini). La chiusura è prevista dalle 21 di domenica 3 novembre fino alle 7 di lunedì 4 novembre.