Marra: “Sconfiggere la strategia della fotocopia”

Elezioni Umbria

Sconfiggere la strategia della fotocopia

Ancora una volta, la rincorsa a destra candidando un imprenditore come Bianconi e il frontismo antisovranista non pagano. Occorre rompere la catena delle rincorse: il PD che rincorre la destra e quelli che furono della sinistra “radicale” che rincorrono il PD, perché, come si è sempre verificato, gli elettori tra l’originale e la fotocopia scelgono l’originale.

C’è bisogno di vera radicalità perché la situazione sociale è sempre più pesante e le forze della sinistra di classe non sono riuscite a rappresentare un’alternativa valida essendosi presentate divise. Ciò che ci manca non sono i Tavoli per l’unità della sinistra: il tipo di convergenza che ci serve deve essere “caldo” e non deciso da riunioni d’intergruppi a livello nazionale.

Ridare senso alla nostra cultura

Dobbiamo ridare senso a quella parte della nostra cultura politica che vede l’unità a partire dalle lotte, dalle vertenze; questo tipo d’unità ci manca da troppo tempo e non può essere sostituita da cartelli in prossimità di elezioni, anche se si trattasse di cartelli realmente alternativi al PD e al frontismo. La speranza è che la discussione sulle regionali in Campania – che inevitabilmente si aprirà in queste settimane – non ci porti a ripercorrere la strada umbra.

Nuovo respiro politico

In alcuni settori della sinistra di classe napoletana da vari mesi si sta cercando di dare respiro politico all’unità d’azione su alcune tematiche (regionalismo differenziato, coordinamento a livello di Consiglio Comunale, pratica comune in alcune Municipalità): l’abbiamo chiamata Sinistra di Opposizione.

Faremo di tutto per mantenere questo coordinamento anche in previsione della scadenza elettorale vista come PROSECUZIONE del percorso unitario e non come presunto avvio dello stesso, perché cercare di trovare l’unità soltanto alla vigilia delle scadenze elettorali partendo da reciproca competitività e settarismo significa andare verso un’altra sicura sconfitta.

Rosario Marra, segretario provinciale