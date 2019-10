Avenali: “Veramente un bel momento di confronto”

Responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio, che ha partecipato all’evento “Sindaci d’iatlia”.

L’intento era quello di fare il punto rispetto ai 10 impegni presi a favore dei Piccoli Comuni 1 anno fa, e grazie al protocollo d’intesa tra Regione Lazio Poste Italiane e Anci Lazio, operativo dallo scorso gennaio e capace di potenziare e velocizzare tali impegni, si è potuto vedere quanto i risultati fin’ora raggiunti siano significativi: nel Lazio sono stati installati 15 postamat che entro il 2019 arriveranno a 28, su 96 richieste totali presentate; sono stati collocati Impianti di videosorveglianza in quasi 200 comuni; due comuni hanno sottoscritto il servizio di tesoreria, mentre 26 lo stanno valutando. Sono stati anche realizzati due Murales a cura di Poste a Cineto Romano e ad Arsoli e inoltre sarà riaperto un ufficio postale a Ponza. L’iniziativa di questa mattina è stata anche l’occasione per aprire il confronto su tutte le altre criticità, consapevoli che stiamo parlando e compiendo tutte azioni che rendono concretamente i Comuni meno marginali, ed è per questo che continueremo a lavorare con Poste Italiane per soddisfare tutte le richieste arrivate, e portare avanti all’interno del protocollo d’intesa anche una serie di innovazioni utili ed efficaci.”