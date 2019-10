La Festa degli Sport a Rotelle a Salerno

Domenica 27 ottobre, Piazza della Concordia

Giovedì 24 ottobre, alle ore 11.00, alla presenza degli assessori all’Ambiente e allo Sport Angelo Caramanno e al Commercio Dario Loffredo, sarà presentato il “Campania Roller Day – La Festa degli Sport a Rotelle”, in programma domenica 27 ottobre in Piazza della Concordia.

Federazione Italiana Sport Rotellistici

La manifestazione, organizzata dalla FISR in collaborazione con il CSI ed il patrocinio del CONI provinciale e del Comune di Salerno, si pone l’obiettivo di presentare alcune delle specialità che fanno capo alla Federazione Italiana Sport Rotellistici. Nello specifico verranno presentate le seguenti specialità: pattinaggio corsa, pattinaggio artistico, hockey su pista, freestyle, skateboard. Sono previsti spazi specifici per ogni tipo di presentazione e sarà posizionata una porta per la dimostrazione dell’hockey pista ed un mini impianto per lo skateboard. Inoltre, per chi volesse imparare a pattinare, le società del salernitano offriranno un mese di lezioni gratis.

Le attività si svolgeranno dalla 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.