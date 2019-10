Frosinone: successo per la “Notte Bianca”

Frosinone, Notte Bianca: oltre 22.000 presenze.

Un grande successo

Migliaia di persone, stimate in oltre 22.000, sabato sera hanno affollato le strade e le location (via Minghetti, corso della Repubblica, largo Turriziani, via Fratelli Bragaglia, piazza Valchera, via Aldo Moro e Parco del Matusa) durante la Notte Bianca che si è conclusa alle prime ore dell’alba di domenica.

Coinvolte associazioni e istituti

Il sindaco, Nicola Ottaviani, ha voluto coinvolgere nella manifestazione gli istituti e le associazioni che sono maggiormente impegnati nella promozione della cultura e dell’arte all’interno del territorio comunale, per far vivere la città a residenti e visitatori in modo diverso: l’intento si è tradotto in un cartellone in cui l’offerta di musica, cultura, aggregazione, divertimento e shopping si è rivelata vincente e graditissima dai numerosi partecipanti.

Le parole del Sindaco

“Organizzare un evento del genere, senza spendere enormi risorse finanziarie – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani – si è dimostrata un’ulteriore prova di grande collaborazione da parte degli operatori coinvolti, sia pubblici che privati. Dobbiamo inoltre ringraziare l’apporto umano e professionale di addetti e volontari, dalla Protezione civile, alla Croce Rossa, alla Polizia municipale, ai vigili del fuoco, all’Anfi e all’Anb e a tutte le Forze dell’Ordine che hanno assicurato la tranquillità della kermesse, e gli uffici comunali (Cultura, Commercio, Governance, Ced, con il coordinamento dell’ufficio di Gabinetto). Con questa formula andata in scena sabato abbiamo sperimentato, inoltre, anche la possibilità di mettere a frutto le grandi potenzialità dell’offerta culturale presente sul capoluogo, dimostrando come cultura, spettacolo, commercio possano costituire un’attrazione positiva per l’intero territorio”.