Anche i gatti di Pyrgi festeggiano la Giornata mondiale degli animali con il loro consueto appuntamento di fine estate al Castello di Santa Severa. L’ENPA da ben 17 anni le dedica due giorni in occasione della ricorrenza di Francesco, santo dedito alla povertà e vicino a tutti gli esseri del creato, con 200 banchetti in tutta Italia. La Colonia felina del Castello di Santa Severa – regolarmente riconosciuta dal Comune di Santa Marinella e divenuta poi Sezione locale ENPA – festeggerà la giornata degli animali sabato 5 ottobre con un simpatico aperimicio, presso il chiosco che si trova nel piazzale del Fontanile, all’ingresso dell’antico maniero.

Quest’anno l’ENPA offre a tutti i simpatizzanti tanti oggetti utili per il proprio pet, e anche un delizioso portachiavi firmato dalla gatta gioielli che, grazie agli acquisti consapevoli e solidali, contribuisce a donare cibo e altri beni di prima necessità agli ospiti dei rifugi. Inoltre, lo stand della colonia offrirà, al prezzo di una piccola donazione, oggettistica, abbigliamento e accessori.

L’aperitivo solidale sarà anche l’occasione per visitare la Colonia di questi bellissimi felini, incluso il loro piccolo borgo, realizzato da uno degli artigiani del Castello – che ha prestato gratuitamente la sua mano d’opera – con materiali forniti a spese dei volontari, in uno stile vintage che si sposa perfettamente con il contesto, così com’era stato stabilito in accordo con LAZIOcrea, la società regionale che gestisce l’intero plesso.

Lo scorso anno l’ENPA ha ospitato nei propri rifugi ben 31.200 animali e ne ha dato in adozione 15.600. (b.c.)