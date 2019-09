La Raggi soddisfatta della sentenza contro il clan Spada

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Esprimo soddisfazione per questa sentenza contro il clan Spada che riconosce che sul litorale di Roma c’è la mafia. Si puó parlare di mafia a Roma.

Voglio ringraziare la magistratura che ha fatto un lavoro estremamente complesso, duro. Ringrazio le forze dell’ordine e ringrazio soprattutto tutti quei cittadini che continuano a credere nelle istituzioni, che vanno avanti, che combattono l’illegalità, che ci mettono la faccia e che denunciano.

In qualità di Sindaca sono qui a rappresentare il Comune di Roma e la vicinanza a tutti quei cittadini che ogni giorno compiono azioni per contrastare l’illegalità, il crimine o come in questo caso la mafia. Noi siamo qui, le istituzioni unite possono vincere. Dobbiamo restituire fiducia a tutti quei cittadini onesti che sono la maggioranza e che per troppo tempo hanno avuto paura.