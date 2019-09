Salerno, San Matteo 2019

Di seguito i dispositivi messi in campo per rendere più sicuri e agevoli tutti gli eventi previsti in occasione della Festa in onore di San Matteo.

PIANO TRAFFICO PROCESSIONE

Blocco della circolazione stradale dalle ore 16.00 dei tratti di strada interessati dalla processione, in particolare:

– blocco a) Piazza XXIV maggio; b) Corso Garibaldi, e lungomare Trieste, altezza via De Felice; c) via Sandro Pertini; d) Piazza Umberto I; e) P. Luciani, altezza Teatro Verdi.

– la viabilità proveniente dal Viadotto Gatto troverà il blocco della circolazione all’latezza del Molo Manfredi.

Al termine sarà riaperto al traffico il circuito veicolare interessato dalla manifestazione religiosa.

CONCERTO RENZO ARBORE

Dalle ore 20.00 chiusura del traffico veicolare in Piazza della Concordia con blocco della circolazione: a) Lungomare Trieste altezza via Marino; b) Lungomare Tafuri altezza via Scillato in direzione Concordia.

Al termine del concerto (ore 23.30/24.00 circa) sarà riaperta al traffico la zona.

PARCHEGGI

Piazza Mazzini, Foce Irno, Stazione Marittima, Vinciprova.