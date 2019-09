Confesercenti Salerno: “Tavolo sul turismo”

Il tavolo è stato costituito dal coordinatore Confesercenti Salerno Città, Umberto Flauto ed è composto da 5 professionisti del settore. A cosa servirà? A dare una spinta ed una specificità alla rappresentanza e alla promozione delle realtà turistiche e dei servizi e indirettamente a quelle commerciali, che operano nei centri storici e urbani della provincia. Il gruppo di lavoro dedicherà particolare interesse a coloro che, in modo temporaneo o permanente, presentano difficoltà a muoversi, mangiare, orientarsi, comunicare, ecc.: parliamo di anziani, disabili, persone con problemi dietetici, di intolleranze e allergie, genitori con bambini, donne in gravidanza.

Il primo progetto, peraltro già nella sua fase di presentazione, riguarda il turismo accessibile e sostenibile. Come sappiamo, Il segreto di un territorio, accogliente per tutti, è la capacità di individuare le necessità del turista, necessità mediate con le aspettative, in una forte forma di empatia con il visitatore e conquistando la sua fiducia.

E’ fuor di dubbio che oggi la competitività degli operatori si misura molto su queste capacità di individuare e soddisfare i bisogni del visitatore. Questa sarà la nostra mission, vestita, come detto, sul mondo delle difficoltà.