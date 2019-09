Un’Estate da RE: concerto di Casellati e Rachlin

La quarta edizione di “Un’estate da RE. La Grande Musica alla Reggia di Caserta” entra nel vivo con il concerto di Alvise Casellati, che domenica 8 settembre alle ore 19:30 dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli. Il violinista Julian Rachlin sarà la guest star della serata. Il programma del concerto prevede L’Italiana in Algeri, Sinfonia di Gioachino Rossini, Concerto per violino e orchestra in mi minore, op. 64 di Felix Mendelssohn Bartholdy e la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, D. 485 di Franz Schubert.

Un’Estate da Re è la rassegna di musica classica, lirica e sinfonica, voluta e finanziata dalla Regione Campania, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo. Realizzata in collaborazione con il MIBAC e il Comune di Caserta, è organizzata e promossa dalla Scabec e si avvale della collaborazione del Teatro di San Carlo di Napoli e del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ecco i prossimi appuntamenti di Un’Estate da RE: Pulcinella (13 settembre) di Igor Stravinskij nell’interpretazione del Balletto del San Carlo; David Garrett (17 settembre, già sold out); Zubin Mehta (28 e 29 settembre) che, sul podio dell’Orchestra del Teatro San Carlo, dirigerà uno tra i pianisti più amati della scena contemporanea, Stefano Bollani, in due concerti imperdibili e con programmi differenti l’uno dall’altro. Gli spettacoli sono ospitati nella restaurata Aperia della Reggia di Caserta, con inizio alle ore 19:30 (l’ultima navetta dall’ingresso principale della Reggia partirà alle ore 19:15; non sarà concesso l’ingresso a spettacolo iniziato).

VISITE GUIDATE GRATUITE AL GIARDINO INGLESE

I possessori del biglietti per gli spettacoli di Un’Estate da RE potranno visitare gratuitamente (previa prenotazione sul sito www.unestatedare.it – posti limitati) il Giardino inglese della Reggia di Caserta. Le visite avranno inizio alle ore 18:00 – 18:10 – 18:20.

