Riccardo Molinari (Lega) a Radio Cusano: “Questo Decreto è stato pensato per le ONG”

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus con Matteo Torrioli ed Annalisa Colavito per commentare l’aprovazione in Senato del Decreto Sicurezza Bis.

Dichiarazioni di Airola e voto centrodestra

“Ero tranquillo, soprattutto dopo aver letto al mattino un’intervista Al senatore Airola, uno dei barricaderi dei 5 Stelle sui diritti umani e sul tema dell’alta velocità, il quale ha detto che avrebbe votato a favore. Forza Italia e Fratelli d’Italia non avrebbero mai votato contro. Fratelli d’Italia, astenendosi, ha favorito il passaggio del provvedimento ma essendoci un voto di fiducia non ha votato a favore.

Tra le critiche le opposizioni hanno parlato di metodo sbagliato perché non c’era un’emergenza tale da dover utilizzare un decreto

“Questo non è vero. Penso al caso della Sea Watch, dell’Alan Kurdi ed ora l’Open Arms. Oggi giorno c’è una nuova nave ONG che punta verso l’Italia per mere ragioni politiche. C’è quindi un’emergenza sul problema del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Alcuni effetti questo decreto li ha già dato. L’Alan Kurdi, ad esempio, è andato a Malta. La vicenda di Carola Rackete ha portato il Governo ad inasprire le sanzioni rispetto alla prima versione del decreto sicurezza. Noi vogliamo che l’Italia faccia rispettare i suoi confini. È oggettivo che chi recupera dei disperati vicino alle coste italiane avrà i porti aperti. Un altro discorso è per quelli che, con delle organizzazioni alle spalle, si mettono d’accordo con gli scafisti o passano casualmente dalle acque territoriali libiche, raccolgono dei migranti e puntano dritto verso Lampedusa quando si potrebbe andare a Malta o Tunisia. Con questo Decreto certe cose non si potranno più fare.

Il costituzionalista Gaetano Azzariti ha parlato di violazione della Costituzione

“Questo è discutibile. Il blocco di una nave presuppone il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Qualcuno potrebbe dire che la sanzione amministrativa è sproporzionata rispetto ad un fatto che deve essere accertato. Posso capire questa critica ma bisogna dire che una volta effettuato l’eventuale sequestro la sanzione amministrativa decade nel momento in cui il procedimento giudiziario accertasse che non ci sono reati. L’obiettivo sono le ONG che violano le nostre regole per motivi politici. Il dato che tutti possono verificare è che in questo anno di politica di porti chiusi gli sbarchi sono calati del 95% quindi una qualche correlazione tra la presenza in mare di queste nave e l’incentivo alle partenze c’è

Mozione TAV

“una mozione del genere non si è mai vista. Una mozione che impegna il Governo e non il Parlamento non so neanche quanto sia ricevibile dal punto di vista tecnico. Non si è mai visto il Parlamento che impegna se stesso. Il problema qui sul TAV è politico. La discussione è futile perché tutti i lotti sono già sotto procedura di gara. Una cosa importante l’abbiamo fatta ovvero ridurre il carico per l’Italia. Fermarla però non è possibile. La mozione che discuteranno domani è un modo dei 5 Stelle per giustificarsi di fronte ai propri elettori e per dire che gli altri sono brutti e cattivi. La mozione se la vedranno bocciare e poi alzeranno le braccia”.

Fonte: Radio Cusano Campus