Latina, bandi di concorso per tre nuove assunzioni

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 57 del 19 luglio 2019 gli avvisi relativi alla pubblicazione di due bandi di concorso per l’assunzione, a tempo indeterminato, per complessive 91 unità nei Comuni di Pozzuoli, Latina e Sabaudia.

Attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami, presso il Comune di Latina saranno assunti:

2 agenti di polizia municipale, area tecnico-specialistica, da impegnare nei Servizi di vigilanza e polizia (Codice VGC), categoria C, profilo C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;

1 istruttore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali (codice TCD), categoria D, profilo D1, a tempo indeterminato e pieno.

La Vice Sindaco Maria Paola Briganti: «Auspichiamo che le graduatorie che scaturiranno dai concorsi possano servire non solo per l’assunzione delle figure richieste, ma anche per futuri inserimenti nell’amministrazione».