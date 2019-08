Azienda speciale: il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Latina

Il Sindaco : «Un risultato enorme che premia il nostro lavoro e conferma la bontà delle scelte fatte»

La sentenza del Consiglio di Stato numero 05444/2019 pubblicata ieri 31 Luglio e resa nota oggi 1 Agosto, dà pienamente ragione al Comune di Latina sulla legittimità della costituzione della società ABC e mette una pietra tombale sui ricorsi proposti dalla De Vizia Transfer Spa.

La sentenza ripercorre e chiarisce pienamente la legittimità di ogni azione e deliberazione del Comune di Latina afferenti l’azienda speciale. Stabilendo la validità della deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 2017, perché non viene travolta dall’annullamento della determinazione dirigenziale che aveva annullato la gara.

Il Consiglio di Stato analizza la delibera 70/2017 dal punto di vista motivazionale e la ritiene completa e corretta, di tutti i pareri tecnici richiesti dalla legge, nonché di tutte le previsioni economiche e finanziarie prescritte, confermandola come legittima scelta del modello gestionale della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio di Stato si pronuncia anche sulla legittimità della costituzione dell’Azienda speciale a seguito del fallimento della Latina Ambiente, confermando la valutazione dell’amministrazione comunale che tale procedura non poteva essere fattore d’impedimento per la costituzione dell’azienda speciale. Il divieto, viene spiegato nella sentenza, è riferito solo alle società in house o controllate dall’ente, e l’Azienda speciale è tutt’altra cosa rispetto alle società pubbliche.

Il contratto di servizio e del capitolato speciale nonché il trasferimento del ramo d’azienda, approvati con la delibera di giunta comunale numero 564 del 2017, vengono considerati corretti dal punto di vista giuridico.

Il Sindaco e la Giunta anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale che ha lavorato con serietà e professionalità orgogliosamente rivendicano questo risultato e la bontà delle scelte fatte fino ad oggi.

«È un risultato enorme che premia il lavoro svolto dai nostri uffici, dalla Segretaria Direttrice generale, dagli assessori, dagli avvocati e dalla stessa ABC. Una sentenza epocale che conferma come il nostro operato sia sempre stato orientato alla tutela dei beni comuni e degli interessi della città» è il commento del sindaco Damiano Coletta.

