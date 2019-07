Salerno, telecamere di videosorveglianza a Cappelle

Venerdì 26 luglio alle ore 10.30, dando seguito agli impegni assunti per l’estensione dei servizi di sicurezza, avranno inizio i lavori per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza in località Cappelle.

Le prime due telecamere saranno installate presso la Chiesa di Cappelle dove saranno presenti il Sindaco Vincenzo Napoli, l’Assessore Domenico De Maio e il deputato Piero De Luca che da tempo sostiene in Parlamento e nel territorio gli interventi di potenziamento tecnologico della vigilanza territoriale.

Continua l’impegno della Civica Amministrazione per la sicurezza in tutti i quartieri della città.