Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e Provincia: la lettera

L’Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e Provincia, alla

vigilia del voto dei Sindaci in merito all’accettazione o meno dei rifiuti di Roma,

ritiene doveroso ricordare, ai Sindaci stessi, che esistono negativi effetti sanitari che

possono conseguire a scelte amministrative dettate da motivazioni estranee alla difesa

della salute. La condizione di degrado ambientale della Ciociaria è nota a tutti. Non

vi è chi non veda che il territorio è saturo, sversante di veleni, miasmi e rifiuti di ogni

tipo.

Verità inconfutabile, come altrettanto inconfutabili e vere le malattie e le morti

conseguenti a precedenti scelte amministrative incongrue ed impattanti sull’ambiente.

Scelte forse inconsapevoli in quanto non supportate da quella adeguata informazione

e conoscenza che oggi esistono e fanno parte del bagaglio culturale di ciascuno di

noi, indistintamente. Cultura sanitaria che non deve essere ignorata soprattutto da chi

scrive i destini dei propri cittadini, di cui costituisce, peraltro, il primo depositario e

responsabile della sanità comunale. Il voto attuale dei Sindaci, avviene, oggi, nella

piena conoscenza della situazione drammatica del territorio.

Avviene, con l’acquisita coscienza del significato dei possibili e prevedibili danni da

inquinanti, come indiscutibilmente acclarato da certezze medico scientifiche.

Facciamo nostra la speranza che la valutazione dei Sindaci si caratterizzi per

ponderatezza, perché la scelta è tra due beni: i soldi al seguito dei rifiuti o l’inizio di

un percorso di salute per tutti. Date, voi Sindaci, un segnale potentissimo di diniego

a chi insiste nel trasformare la Ciociaria in una terra di rifiuti.