Raggi: “Anche via Portuense entra a far parte di #Stradenuove”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Non si fermano i nostri interventi per migliorare la rete viaria della città. Nel Municipio XI è stato rifatto l’asfalto nel tratto di via Portuense compreso tra il numero civico 882 e il Grande Raccordo Anulare.

Un lavoro complesso su un’area di 9.600 mq che ha previsto il rifacimento della segnaletica stradale e la pulizia delle caditoie. Sempre nel XII Municipio, su via della Pisana sono stati puliti i marciapiedi e bonificati dalla folta vegetazione. Un lavoro particolarmente atteso dai cittadini, che ora potranno percorrerli in sicurezza.