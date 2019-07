Raggi: “Al V Municipio al lavoro per riparare le panchine dei parchi”

Così la prima cittadina della capitale:

In questi giorni cittadini e consiglieri del V Municipio stanno ultimando la riparazione di moltissime panchine all’interno dei parchi e delle ville del proprio territorio.

Un’azione corale in cui residenti ed Amministrazione operano insieme per un solo obiettivo: il bene comune. Rimboccandosi le maniche, in prima persona, scuole, genitori, assessori, hanno sostituito centinaia di stecche in legno, dando così nuova vita a sedili fino ad oggi abbandonati.

Parco Barone Rampante, Parco Delle Energie, Parco Bonafede, Villa Gordiani, giardino Via Del Campo, Parco Madre Teresa Di Calcutta, Parco Achille Grandi, Parco delle Energie: queste le aree in cui si è intervenuti.

Questo spirito di collaborazione fa capire che sono tante le persone che amano il territorio e vogliono contribuire in prima persona a cambiare realmente le cose. Grazie di cuore.