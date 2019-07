Raggi: “Lavoriamo per rendere più semplice la vita degli universitari”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Rendere più semplice la vita degli universitari che vivono a Roma. Come? Facendogli passare meno tempo nel traffico. E questo si può fare non solo migliorando e incentivando il trasporto pubblico ma riorganizzando gli orari e i tempi delle attività accademiche in modo da favorire spostamenti più veloci e una mobilità più sostenibile.

È un percorso che vogliamo fare insieme alle tre università pubbliche di Roma. Per questo ho firmato una lettera di intenti con l’Ad di Roma Servizi per la Mobilità, il Rettore de La Sapienza Università di Roma, Eugenio Gaudio, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Giuseppe Novelli, e il Rettore dell’Università Roma Tre, Luca Pietromarchi.

Grazie a questo accordo per la prima volta Roma Capitale e i maggiori atenei pubblici romani lavoreranno in modo integrato, condividendo database e best practices. Sulla base dei dati e delle informazioni condivise saranno realizzati dei piani di mobilità che potranno essere sperimentati già dal secondo semestre dell’anno accademico 2019-2020.

L’obiettivo è rendere la mobilità di tutti più sostenibile, soprattutto per i tantissimi universitari che vivono in città.