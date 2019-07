Raggi: “Il lavoro è dignità”

Così la prima cittadina romana:

Il lavoro è dignità. Oggi ne ho parlato nel corso della Conferenza Nazionale Organizzativa della CISL, sindacato con il quale insieme a tutte le altre sigle dei rappresentanti dei lavoratori in questi anni abbiamo collaborato con lo stesso obiettivo: riavviare la macchina amministrativa di Roma. Ho raccontato come ci siamo impegnati per raggiunge risultati concreti per i nostri cittadini.

Seppur nel silenzio di tanti media, con orgoglio abbiamo mantenuto Atac pubblica, avviando un’impegnativa azione di risanamento dell’azienda dei trasporti che abbiamo ereditato con 1 miliardo e trecento milioni di debiti.

Abbiamo puntato a migliorare il servizio per i cittadini e soprattutto salvato 11.411 posti di lavoro. Per rendere più efficiente la macchina amministrativa comunale abbiamo assunto circa 5mila persone in 3 anni, in tutti i settori. Tante forze giovani per rinnovare Roma.

Abbiamo svolto un lavoro a più livelli per rilanciare le periferie, ristabilendo la centralità della persona e tutelando i più fragili.

Per esempio contrastando senza paura chi, come gli Spad