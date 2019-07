Balneabilità a Salerno

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il direttore del Settore Ambiente Luca Caselli hanno firmato nella giornata di ieri un’ordinanza sindacale relativa alla revoca del divieto di balneazione per i tratti del litorale di Torrione e Torrione Mariconda.

L’Arpac effettua costantemente controlli puntuali ed attenti sul territorio cittadino.

A tal proposito, l’11 e 12 giugno, in concomitanza con una serie di accertamenti effettuati proprio dall’Arpac, è stato disposto -per il 12 giugno- un divieto di balneazione.

Una volta che l’Arpac ha comunicato all’amministrazione comunale l’esito dei rilievi, il divieto è stato revocato, in quanto la qualità dell’acqua è classificata buona (lungo il tratto di Torrione) ed eccellente (lungo il tratto di Torrione Mariconda).

Non si registrano, infatti, superamenti dei parametri microbiologici.

L’amministrazione comunale è in costante contatto con l’Arpac e monitora in tempo reale la balneabilità del tratto costiero.