Lunedì 8 luglio, alle ore 18.00, nella Chiesa di Santa Caterina a Formiello, l’Assessore Alessandra Clemente parteciperà alla messa in memoria di Luigi Galletta, il giovane meccanico ucciso il 31 luglio di quattro anni fa in un raid di camorra, per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale alla famiglia che ancora chiede giustizia per una vicenda che ha scosso le coscienze di tutti gli abitanti del quartiere