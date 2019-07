Salerno: “Aspettando i Barbuti”

Non c’è due senza tre. Scena Teatro ed il Teatro dei Barbuti in tandem per la terza edizione della rassegna teatrale “Aspettando i Barbuti”. Il palco della Chiesa di Sant’Apollonia sarà animato da nuove e stimolanti proposte. Gli onori di casa spetteranno, venerdì 5 e sabato 6 luglio, a Scena Teatro Laboratorio ed allo spettacolo “Buon compleanno” attraverso l’adattamento e la regia di Antonello De Rosa.

La conferenza stampa di presentazione dell’intero programma della manifestazione è prevista per lunedì 1 luglio, ore 10,00, presso il Palazzo di Città di Salerno. All’incontro prenderanno parte l’assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del Comune di Salerno Mariarita Giordano, il direttore artistico Antonello De Rosa, Chiara Natella e Pasquale Petrosino, organizzatori della manifestazione.