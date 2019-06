Frosinone, aggiornato il concorso per le licenze NCC

Il dirigente del settore mobilità e commercio, il dott. Antonio Loreto, con specifica determina, ha provveduto alla sospensione del di concorso pubblico, per titoli e esame orale, per l’assegnazione di 8 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha disposto la “sospensione fino al completo funzionamento del registro nazionale delle imprese di cui si è detto in precedenza, del rilascio di autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante. Potranno continuare ad essere rilasciate le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente con velocipedi e veicoli a trazione animale in quanto i titolari di questi servizi non sono tenuti alla registrazione nel registro informatico pubblico nazionale da istituire nella banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

Il dirigente ha quindi disposto, conseguentemente, la sospensione del bando di concorso fino a successiva comunicazione da parte del Ministero dell’Interno, a seguito dell’aggiornamento e della operatività del nuovo registro nazionale, che permetterà un controllo, più puntuale e adeguato dei requisiti soggettivi, da parte dei richiedenti e dei titolari delle licenze.