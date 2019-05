Latina: è scomparso Ennio Borgia

La morte avvenuta nella mattinata di oggi lunedì 20 maggio in un ospedale di Roma per problemi cardiaci.

Nato a Roma il 10 giugno 1927 risiedeva ad Aprilia dagli anni ’60.

Nel 1944 venne catturato dai tedeschi ed imprigionato a Dachau in Germania per motivi politici.

Dopo aver scoperto la sua storia nel 2011 con lui tanto lavoro nelle scuole, sempre disponibile al racconto di quello che aveva vissuto a soli 16 anni a Dachau, imprigionato quale partigiano monarchico un po’ per caso. La sua storia rappresenta tutte le brutture e le contraddizioni del periodo di guerra.

“Mai più guerra!” termina il suo video, che realizzai poco dopo averlo conosciuto.

Mai più ti rivedremo qui con noi, caro Ennio.

Se ne vanno così anche gli ultimi testimoni dell’orrore perpetuato nei lager nazisti. É adesso che la nostra voce di condanna si deve ergere più alta, affinchè non se ne perda la memoria. Sta a noi farlo.

Addio Ennio! Non ti dimenticheremo, mai.

Un abbraccio forte alla figlia Adna ed alla moglie Speranza con cui abbiamo condiviso in questi anni tante belle emozioni.