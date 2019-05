Trasporto pubblico, le modifiche al servizio per la giornata di domani

La CSC Mobilità effettuerà regolarmente le corse di tutte le linee (ad esclusione delle linee 200, 300, Agrario e comprensorio Podgora) fino alle ore 12.00 (ultima corsa dal capolinea Autolinee). Dalle 12.00 il servizio sarà sospeso fino alla riapertura dei varchi.

La linea FS seguirà per tutta la giornata il percorso della EXPRESS (che verrà soppressa per evitare inutili sovrapposizioni). La linea FS non effettuerà pertanto la circonvallazione ma si dirigerà direttamente alle Autolinee passando per Via Corridoni e Via Vittorio Cervone. L’accesso dei mezzi alle Autolinee avverrà da Via Cervone, l’uscita sarà su Via Giulio Cesare in direzione Via Milazzo, strada dalla quale i mezzi andranno a riprendere Via Epitaffio.

Certi della collaborazione di tutti, chiediamo ai cittadini di avere pazienza se le corse del trasporto pubblico dovessero subire ritardi e deviazioni.