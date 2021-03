Raggi: “Non vediamo l’ora di restituire questo piccolo gioiello al quartiere”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Molti di voi avranno sicuramente notato l’avvio dei cantieri in via Giulia, nel Municipio I, nel centro di Roma. Proprio lì, sopra il parcheggio interrato, sorgerà il nuovo giardino, che tutti noi stavamo aspettando.

Sto parlando di uno spazio verde, in stile barocco, con una vista panoramica oltre il Tevere e verso il Gianicolo, con lo sfondo dell’Orto Botanico.