Raggi: “Non dobbiamo abbassare la guardia”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Tra le persone sanzionate per il mancato uso della mascherina, nel quartiere di Trastevere, un uomo di 30 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità nel tentativo di sfuggire ai controlli. Sono state inoltre 17 le contestazioni per somministrazione e consumo di alcolici oltre l’orario consentito. Gli agenti hanno dovuto adottare dei presidi fissi in determinate piazze, provvedendo a chiusure momentanee a causa della presenza di affollamenti come nel quartiere Monti, a piazza Trilussa e Campo de Fiori.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale sono circa 200 automobilisti sanzionati per il mancato rispetto dei limiti di velocità. Complessivamente sono state quasi 1.200 le violazioni rilevate per mancata osservanza delle norme stradali con 90 autovetture rimosse per condotte di sosta selvaggia o irregolare.

Voglio ringraziare tutti gli agenti della Polizia Locale e le forze dell’ordine impegnati in queste operazioni ricordando che il rispetto delle regole è fondamentale. Non dobbiamo abbassare la guardia.