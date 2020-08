Cerenova, da venerdì il Festival Internazionale dello Street Food

Tre giorni da leccarsi i baffi a Marina di Cerveteri. Dopo aver deliziato le piazze di mezza Italia, il Festival Internazionale dello Street Food, il più importante festival del cibo da strada che quest’anno raggiunge la sua quarta edizione fa tappa nella Frazione balneare etrusca, da venerdì 7 a domenica 9 agosto, nel tratto di strada di Via Veio angolo Via Sergio Angelucci.

Per la prima volta a Marina di Cerveteri

Per la prima volta a Marina di Cerveteri il re dello Streetfood approda con la sua carovana del gusto. Ideato e organizzato da Alfredo Orofino, definito “un portatore sano di energia” e considerato per passione, professionalità e caparbietà “il Re dello Street Food”, l’appuntamento di Marina di Cerveteri è patrocinato dall’Assessorato alle Attività Economiche e Produttive. Una vasta gamma di stand dunque, è pronta ad accogliere famiglie e visitatori.

Oltre 20 Chef su strada, che difendono con caparbietà e orgoglio i loro street food. Impastano, friggono, bollono, infornano, arrostiscono come se fossero tra le mura dei loro laboratori d’origine, tanti ristoranti itineranti, pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina. Qualità, originalità, tradizione e pulizia sono le parole d’ordine di questa grande carovana culinaria pronta a riscuotere successo e interesse anche nella tappa di Marina di Cerveteri.

L’Assessore Luciano Ridolfi

“Dopo il successo dell’iniziativa della scorsa settimana con il tour di RDS, nell’ottica di promuovere una serie di eventi per il rilancio delle attività economiche e produttive del territorio nel post lockdown, come Assessorato ho portato avanti progetti capaci di coinvolgere realtà di rango nazionale ed internazionale – ha detto l’Assessore Luciano Ridolfi – in questo fine settimana, siamo orgogliosi di accogliere nella nostra città un marchio importante e prestigioso come quello del Festival Internazionale dello Street Food, tre serate adatte alle famiglie, che potranno così trascorrere, proprio nel periodo più caldo delle vacanze estive, qualche ora spensierata, all’aria aperta, degustando prodotti di qualità e soprattutto in completa sicurezza”.

“In questi tre giorni sembrerà di girare il mondo pur rimanendo fermi nella nostra città – prosegue l’Assessore Luciano Ridolfi – ampio spazio infatti sarà dato a cucine e prodotti tipici degli angoli più svariati del pianeta, dai carretti di Hot Dog di New York, ai chioschi di Kebab di Istanbul alle creperie di Parigi. Il tutto, accompagnato da una buona bevuta di birra artigianale di primissima qualità di microbirrifici italiani ed esteri. Spero che anche questa iniziativa possa raccogliere la partecipazione e l’apprezzamento di tante famiglie. Come Assessorato continuerò a lavorare e a proporre iniziative analoghe, già in questo mese di agosto: tutto pronto infatti anche per un altro appuntamento che si svolgerà sempre a Cerenova. Dopo il successo dello scorso anno, ritorna la Notte Bianca, anche quest’anno con musica, sorprese e intrattenimento”.

Gli stand apriranno ufficialmente alle ore 18:00 del venerdì e rimarranno aperti fino alle ore 24:00.

Sabato e domenica aperti sin dalle ore 12:00. Si invitano tutti i visitatori a portare con se la mascherina protettiva e ad attenersi alle indicazioni del personale presente per il mantenimento del distanziamento interpersonale e il rispetto di tutte le norme anti-covid.